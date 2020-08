SKY – Ciclo a Napoli concluso per molti calciatori: Giuntoli dovrà pensare a cedere prima di acquistare

L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Il giornalista si è soffermato sulle questioni di mercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prima di acquistare il Napoli dovrà pensare a cedere. Non si tratta di cessioni semplici, ma di giocatori importanti che potranno portare delle plusvalenze. Per alcuni di loro è chiaro che il ciclo a Napoli si sia concluso, bisognerà trovare la sistemazione giusta per ognuna delle parti in causa. Problemi con Gabriel Magalhaes? Purtroppo questo calciomercato sarà così. Se si fanno tanti colpi in entrata pensando di vendere successivamente si rischia di creare problemi ed essere costretti a svendere per non restare con calciatori in eccesso. In casa Napoli ci sono due nodi da sciogliere in difesa: Koulibaly e Maksimovic. Giuntoli sta facendo di tutto per risolvere tutte le questioni il prima possibile”.

