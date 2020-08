Satin, agente: “Gabriel non raggiungerà mai il livello di Koulibaly. Cavani è molto strano”

Bruno Satin, agente ed ex procuratore di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. L’agente si è soffermato anche su un obiettivo di mercato del Napoli, Gabriel Magalhaes. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cavani è un ragazzo un po’ strano, 30 milioni in 3 anni a questa età sono una grossa richiesta. Non capisco se stia aspettando un’altra squadra oppure andrà al Benfica. Vedo spesso Thiago Silva abitando a Parigi, ha ancora molto da dare al mondo del calcio. Anche lui però chiede un ingaggio importante, chi prova a prenderlo gli offrirà sicuramente un ingaggio inferiore. Gabriel Magalhaes? Ha fatto una buona stagione, sta raggiungendo un buon livello. Tecnicamente però non è e non sarà mai al livello di Koulibaly. Per il Napoli potrebbe essere un buon investimento”.

