Ritiro Napoli a Castel Di Sangro, torna “Fuorigioco” su Canale 8

Il ritiro del Napoli in “Fuorigioco”

Tutte le sere in diretta da Castel di Sangro su Canale 8.

Da lunedì prossimo sulle frequenze di Canale 8 (dgt n.13) ritorna “Fuorigioco” con uno speciale in onda tutte le sere alle 21 (con replica alle 22,45) dal teatro comunale di castel di Sangro Francesco Paolo Tosti. Per l’undicesimo anno consecutivo,la fortunata produzione estiva, raccontera’ il ritiro degli azzurri con servizi, interviste ed il consueto talk show serale con la partecipazione di tanti giornalisti, tecnici ed opinionisti. Sul palco del teatro comunale, sotto la sapiente conduzione di Gianluca Gifuni, si alterneranno gli inviati delle maggiori testate giornalistiche: Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport, Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno, Pino Taormina del Mattino, Salvatore Caiazza del Roma, Gabriele Manzo di RTL 102.5, Antonio Corrado di “Napoli Dentro e Fuori”. Ad analizzare il lavoro di Gattuso e ad ipotizzare il nuovo assetto tattico del Napoli ci penseranno l’ex allenatore e giocatore del Napoli Vincenzo Montefusco, l’ex capitano azzurro Ciccio Montervino, il tecnico Paolo Specchia e l’ex centrocampista Pasquale Casale. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi azzurri che potra

