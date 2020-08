Repubblica – Gabriel sempre più vicino all’Arsenal: per gli inglesi ha già svolto le visite mediche. Napoli condizionato dalle cessioni

Senza cedere il Napoli non può acquistare. È questo il motivo che ha portato il Lille ad accelerare la trattativa Gabriel con l’Arsenal. Gli azzurri non hanno ancora venduto né Maksimovic né Koulibaly e non possono comprare altri difensori centrale, considerando anche Manolas, il neo acquisto Rahmani e Luperto. Secondo gli inglesi, Gabriel ha già svolto anche le visite mediche a Londra. Una vera e propria beffa per il Napoli, scrive La Repubblica.

