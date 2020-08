Il sindaco di Castel Di Sangro risponde alle polemiche: “Un milione al Napoli? In due giorni andiamo in pari!”

Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica, parlando anche del costo del ritiro, che la Regione ha fissato ad 1 milione di euro a favore del Napoli. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Grazie ad un giro di centomila turisti si incassano 500mila euro al giorno, ne bastano solo due per andare in pareggio. Inoltre non è considerata la pubblicità dovuta a televisioni e giornali. Verrà da noi il Napoli, una delle squadre più amate al mondo. Lo dovevamo a Gravina, presidente della Federcalcio, che io personalmente non conoscevo. L’ho fortemente voluto quando ho incontrato De Laurentiis per la prima volta, ora c’è grande amicizia”.

