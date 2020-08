Non inizia nel migliore dei modi la Serie A Femminile 2020/21 per il Napoli. Le azzurre sono state sconfitte per 1-0 dalla Pink Bari. Il gol vittoria è stato siglato intorno alla mezz’ora del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Noemi Manno, numero 10 delle biancorosse. Neanche un minuto in campo per il neo acquisto delle azzurre Eleonora Goldoni.

