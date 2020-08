CdS – Sokratis, colloquio con Gattuso: presto le parti si risentiranno. Affare possibile

Il Napoli è a lavoro per non sbagliare nulla in questa finestra di calciomercato. Gabriel Magalhaes del Lille potrebbe sfumare, vista la forte concorrenza dell’Arsenal, e gli azzurri stanno già prendendo precauzioni. Piace tanto Sokratis Papastathopoulos, ex Milan ed ex compagno di squadra di Gattuso. Proprio col tecnico azzurro ha parlato il difensore greco che presto risentirà l’allenatore calabrese per capire il suo futuro. L’affare è comunque reale e possibile, scrive il Corriere dello Sport.

