Tuttosport – Retroscena Suso, Gattuso avrebbe fatto carte false per portarlo a Napoli

Tuttosport riporta un retroscena sull’ex attaccante del Milan Suso, attualmente al Siviglia. Di seguito quanto evidenziato:

“Ottimo feeling con Gattuso, che spesso si trovava a dover scegliere solo gli altri dieci giocatori, poichè Suso non era mai in discussione. Fece carte false anche per portarlo al Napoli, appena De Laurentiis l’ha chiamato al posto di Ancelotti. Per non parlare di Giampaolo, a mercato ancora aperto e con Suso che veniva corteggiato da diversi club, la scorsa estate”.

