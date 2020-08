SKY – Pirlo ‘scarica’ Milik, preferisce Edin Dzeko per l’attacco della Juventus

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Andrea Pirlo avrebbe scaricato Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco del Napoli sembrava ad un passo dalla Juventus, perchè sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri. Ora però, con l’arrivo di Pirlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, cambiano gli scenari di mercato. Il nome in pole position ora è quello di Edin Dzeko della Roma. Proprio la Roma ora potrebbe fiondarsi su Milik, aprendo un effetto domino che rischierebbe di coinvolgere anche Cengiz Under in direzione Napoli.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: