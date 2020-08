Siviglia-Inter, scintille tra Conte e Banega per un braccio sospetto

La tensione per la finale si fa sentire, soprattutto dalla panchina dell’Inter. Antonio Conte non si trattiene e sbotta su un sospetto tocco di braccio, nell’area del Siviglia. Le proteste del tecnico nerazzurro, scatenano Banega.

FINALE TESA

E’ Un episodio che fa capire l’importanza del match e la tensione che accompagna la partita.

L’argentino ha urlato in faccia a Conte “Adesso basta, devi stare zitto!”. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Banega si è toccato i capelli, ha guardato verso Conte, prendendolo in giro per il (presunto) parrucchino. I due “se le sono promesse” a fine primo tempo, affermando di aspettarci fuori.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: