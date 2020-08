RAI – Malcuit e Ghoulam fuori dal progetto Napoli. Se non arriva Gabriel parte la strategia per Sokratis, Mustafi o Todibo

Il noto esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il giornalista si è soffermato in particolare sulla situazione riguardante i terzini in casa Napoli e sui possibili affari low cost dell’ultimo minuto, che gli azzurri potrebbero concretizzare qualora la trattativa per Gabriel del Lille non andasse a buon fine. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Malcuit e Ghoulam sono fuori dal progetto Napoli, c’è da capire la posizione di Hysaj: se va via può arrivare Faraoni, forse con un Karbownik low cost sulla sinistra. Se Gabriel non arriva Maksimovic resta, dopodiché andrà su un qualche giocatore di una grande squadra in ‘saldo di fine stagione‘. A fine mercato quest’anno avverrà questo, si svenderanno tutti gli esuberi che ancora non hanno lasciato i loro club d’appartenenza: tra questi potrebbero essere Sokratis (per l’esperienza) e Mustafi, oppure Todibo (come scommessa per fare una plusvalenza importante). Ma al momento Gabriel è il primissimo obiettivo: il calciatore da 25 milioni che è già pronto per un grande club e che fra due anni potrà anche valerne 100“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: