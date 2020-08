Le foto di Petagna in Sardegna mettono paura: Serie A e mezzo Tottenham a rischio virus

L’esito positivo al Covid-19 di Andrea Petagna sta suscitando alcune preoccupazioni. In particolar modo, sono interessate tutte le persone che durante la vacanza in Sardegna hanno trascorso del tempo con il giocatore. Tra queste ci sono alcuni personaggi del mondo del calcio.

C’è una foto pubblicata da Petagna, che lo ritrae in compagnia del fratello, del commentatore di Dazn Dario Marcolin, del figlio del ct della Nazionale Roberto Mancini e di alcuni giocatori del Tottenham – Dier, Davinson Sanchez, Lo Celso e Lamela – al termine di una partita di calcetto. Mancini jr sarebbe stato a stretto contatto con Petagna, avendo giocato in marcatura su di lui per tutto il match.

Le storie di Instagram inoltre, ritraevano sempre nei giorni scorsi Petagna in compagnia dei milanisti Romagnoli e Donnarumma all’interno di un locale. Le persone venute a contatto con il giocatore del Napoli, si sottoporranno al tampone nelle prossime ore. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

