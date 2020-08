Napoli U15, Puzone entra a far parte della scuderia di Totti

View this post on Instagram

⁣ La IT Scouting ha individuato Mattia Puzone, calciatore del Napoli U15, come giovane di grande prospettiva. Un grande in bocca al lupo per il futuro.⁣ ⚽️🔥⁣ ⁣ IT Scouting ⁣ #Totti #welcometothefamily #bettertogether #neverstop ⁣