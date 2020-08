Maxi affare per Napoli e Roma: quattro giocatori coinvolti!

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha riportato le strategie di mercato della nuova proprietà della Roma. Ryan Friedkin ha dato mandato al CEO Fienga di sfoltire un po’ la rosa. I destini di Roma e Napoli si intrecciano tra le vie del calciomercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I discorsi con il Napoli per Under sono più che vivi. Gattuso inoltre dai giallorossi vorrebbe anche Veretout, vecchio pallino del Napoli. La Roma dal canto suo guarda con interesse a Milik e Maksimovic. Come lo scorso anno, seppure legate, le operazioni saranno indipendenti per questioni di bilancio. Il Napoli chiede che Milik sia valutato 20 milioni più di Under, differenza eccessiva secondo i giallorossi. Venti milioni che sarebbero un tesoretto iniziale per arrivare a Veretout, 25 totali nelle idee del Napoli. La Roma invece valuta il calciatore almeno 30 milioni”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: