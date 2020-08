CorSport spietato: “Milik non è Dzeko, si limita al compitino ed è discontinuo, aspetta che il gioco lo raggiunga”

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha parlato dell’intreccio di mercato che vedrebbe Milik alla Roma per sostituire Dzeko. Il quotidiano non ha avuto parole dolci per l’attaccante del Napoli, per usare un eufemismo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dzeko ha saltato al massimo quattro partite di fila, Milik ha saltato un anno intero solo per le due operazioni al ginocchio. In quattro stagioni solo una volta ha giocato 30 partite in campionato. Dzeko è la Roma, Milik invece non è il Napoli. Il polacco, anche quando è in forma, si limita al compitino, in modo discontinuo, senza mai mettere bocca sul gioco. Milik è solo un esecutore, non cerca altri ruoli, vuole fare gol e basta, aspetta che il gioco lo raggiunga. Per fare un riassunto, se Milik segnasse il doppio di Dzeko non raggiungerebbe comunque il rendimento generale del bosniaco”.

