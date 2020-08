Sky – Gabriel sempre più vicino all’Arsenal: la trattativa potrebbe chiudersi entro domani mattina

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato alcuni aggiornamenti di casa Napoli, in particolare su Gabriel difensore classe ’97 del Lille attraverso il suo portale.

“Il Napoli aveva chiesto tempo al giocatore, in attesa di definire l’operazione Koulibaly con il Manchester City, ma l’Arsenal è fortemente interessato a Gabriel. Il club inglese ha pareggiato l’offerta degli azzurri al Lille (26 milioni più 4 di bonus) e ha fatto una proposta interessante al difensore classe ’97. Ed ora Gabriel è sempre più vicino all’Arsenal.

Se non dovesse arrivare un ulteriore rilancio da parte del Manchester United, il giocatore potrebbe già chiudere entro domattina con l’Arsenal (sempre che non voglia aspettare ancora il Napoli ma non sembra più orientato in tal senso)”.

