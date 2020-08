Coronavirus, incontro a fine mese tra Governo e Federcalcio per decidere la data d’inizio del campionato

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna si è soffermato sulle diverse opzioni in vista della ripresa della Serie A. In particolare il quotidiano si è soffermato su un incontro che dovrebbe esserci a fine mese tra tra la Lega Serie A, la FIGC e i rappresentanti del Governo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gravina ha rassicurato tutti, la programmazione della stagione 2020/21 non si ferma. Prima di cominciare i ritiri, tutti i calciatori e lo staff saranno sottoposti a tamponi a tappeto. Il protocollo vigente consente il normale svolgimento del campionato, con eventuale isolamento di casi positivi. A fine mese Lega, FIGC e Governo si siederanno ad un tavolo per discutere. Il discorso verterà sulla data d’inizio della prossima Serie A. Un eventuale posticipo avrebbe conseguenze disastrose sull’Europeo previsto in estate del 2021”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: