Ceccarini sicuro: “Con l’arrivo di Valoti, il Napoli vuole rilanciare il settore giovanile”

“La priorità per il Napoli ad oggi è cedere. La cessione più vicina è quella di Allan, poi c’è quella di Koulibaly, dopo queste due uscite il Napoli provvederà a qualche altro acquisto, servirà anche un centrale. Il futuro di Lozano? Potrebbero arrivare due esterni, Under oltre a Boga, a quel punto partirebbe il messicano, probabilmente in prestito per non perdere l’investimento fatto, altrimenti si può valutare uno scenario diverso. Il giro vedrebbe Milik alla Roma, Dzeko alla Juve ed Under al Napoli: vediamo se si concretizza. Vi posso dire che il Napoli ha iniziato un discorso importante per quanto riguarda il settore giovanile: è arrivato Valoti come nuovo ds da affiancare a Grava. Credo che arriveranno presto ottimi risultati e qualche talento”.

