CdS – L’Arsenal pensa di avercela fatta per Gabriel. Piccolissima speranza per il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – ADL e Giuntoli pensavano di averlo ormai in pugno. Gabriel Magalhaes del Lille piace tanto a Gattuso che lo ha individuato come uomo giusto per sostituire Kalidou Koulibaly. E il presidente azzurro vuole accontentarlo ma l’Arsenal sembra aver complicato le cose.

MERCATO NAPOLI, L’ARSENAL E GABRIEL

I gunners, infatti, pensano di aver già chiuso la trattativa, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sarebbe una beffa per il Napoli che si vedrebbe sfumare davanti agli occhi un buon acquisto per il reparto difensivo, nonostante un’intesa di massima col presidente del Lille Lopez.

