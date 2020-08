Grande svendita in casa Brescia: il Napoli punta Cistana, ma c’è anche la Fiorentina

Il nuovo arrivato sulla panchina del Brescia Luigi Delneri dovrà fare i conti con una lunga serie di cessioni, figlie della retrocessione in Serie B. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe approfittare di questa situazione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tutte le operazioni in entrata in casa Brescia saranno finanziate dalla cessione di Tonali all’Inter per 35 milioni di euro. Oltre alla sua partenza, sembrano ad un passo gli addii di Chancellor, Joronen, Donnarumma e Cistana. Proprio quest’ultimo è molto richiesto da diversi club di Serie A. Su tutti ci sono Napoli e Fiorentina, interessate ad assicurarsi le prestazioni del difensore”.

