Tanti contagi, a rischio la Serie A? Ipotesi ripresa posticipata e playoff

I casi di calciatori positivi al Coronavirus in Serie A potrebbero mettere a rischio la ripartenza della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, se la situazione non dovesse peggiorare, non ci saranno cambiamenti. In caso contrario però, il rischio è che si slitti al 4 ottobre, data gradita a diverse società, a partire dal Napoli.

Con la ripartenza il 4 ottobre, tornerebbe attuale anche l’ipotesi di effettuare playoff e playout. Tale soluzione alleggerirebbe non poco la stagione, accorciando il percorso. Il campionato si dividerebbe in 5 gironi da 4 squadre, al termine del quale ci sarebbero i playoff tra le migliori 12 (tutte le prime e le seconde più le due migliori terze). Playout invece per le ultime due squadre di ogni girone.

