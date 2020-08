Lo Spezia è la ventesima squadra di Serie A!

I liguri hanno perso 0-1 contro il Frosinone. Nonostante ciò, in virtù della vittoria per 1-0 dell’andata e soprattutto in virtù del migliore posizionamento in Serie B, possono festeggiare la promozione. La squadra allenata da Italiano chiude quindi ufficialmente il pacchetto delle neopromosse, raggiungendo Benevento e Crotone nel salto di categoria.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: