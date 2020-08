Serie A, spunta la data del sorteggio del calendario: 1 settembre in via telematica

Secondo quanto riferito dall’edizione online del quotidiano Repubblica, starebbe filtrando la data in cui ci sarà la composizione del calendario della prossima Serie A.

La cerimonia dovrebbe tenersi il 1 settembre, in via telematica. Non è previsto dunque alcun evento nella sede di Sky, come invece è stato nel corso delle ultime stagioni. Dal 2 settembre invece, la Lega Serie A valuterà le offerte arrivate dai fondi di private Equity.

