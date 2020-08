Pedullà: “Boga non è incedibile, possibile inserimento di qualche contropartita”

Il noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato in diretta della situazione attuale tra il Napoli ed il Sassuolo per il trasferimento in azzurro di Jeremie Boga. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il Sassuolo comunque Jeremie Boga non è più incedibile, possono esserci delle contropartite a convincere gli emiliani. All’interno della trattativa potrebbe essere inserito un calciatore tra Amin Younes, Adam Ounas o addirittura Hirving Lozano. La base però deve essere cash e deve essere una cifra considerevole. andrea Petagna è da considerarsi sul mercato solo se dovesse essere inserita una contropartita o una proposta interessante per il Napoli.”

