Lopez, pres. Lille: “Scelta definitiva tra oggi e domani per Gabriel: scelta tra Napoli e Arsenal!”

Il presidente del Lille Gerard Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Talk Sport. Il patron dei francesi ha parlato in particolare del futuro di Gabriel Magalhaes. Il difensore brasiliano è conteso da due squadre: Napoli ed Arsenal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel. Abbiamo dato tutto il tempo al calciatore per prendere la sua decisione, ma non credo di esagerare se dico che la scelta definitiva avverrà tra oggi e domani. Non so ancora quale sia questa scelta, abbiamo dato alcuni consigli al giocatore, ma non ne parliamo in pubblico. Sarà lui a scegliere con il suo entourage, non voglio parlare per lui”.

