GdS – Rinnovo Gattuso, se ne riparlerà in primavera: problema clausole

Giorni caldissimi per il presidente Aurelio De Laurentiis, che a Capri sta incontrando i dirigenti e lo staff azzurro per decidere il futuro del Napoli. Tra questi c’è ovviamente Gennaro Gattuso, con cui si è discusso di rinnovo del contratto. Intesa che, come racconta la Gazzetta dello Sport, non è ancora stata trovata, complici le tante clausole e penali da pagare che non hanno convinto Gattuso a sentirsi libero di firmare.

Tutto slitterà, probabilmente in primavera, quando Gattuso e il suo agente Mendes, con cui De Laurentiis è in rapporti cordiali, potranno prendere in considerazione più aspetti, anche legati ai risultati della stagione che verrà. De Laurentiis farà certamente il suo gioco, contratti simili a quelli che prepara per il cinema. Prendere o lasciare, vedremo quale delle due opzioni accetterà Gattuso.

