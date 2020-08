CdS – Milik-Under scambio concreto, ma la Roma non vuole pagare 15 milioni cash: offerto un altro giocatore

Arkadiusz Milik in scambio alla Roma è un’opzione concreta. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma è molto interessata al polacco, con il Napoli che non vuole mollare Cengiz Under. Il problema però, è di carattere economico: i giallorossi sarebbero disposti allo scambio, ma senza aggiunta di cash. Per chiudere l’affare Milik, ci sarebbe bisogno di Under più 15 milioni, ma la Roma preferirebbe inserire un’altra contropartita a scelta.



MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: