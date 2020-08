CdM – Il Napoli punta su Lozano: comunicata a Raiola la volontà di trattenerlo

Hirving Lozano avrà ancora una chance in azzurro. Pagato 40 milioni di euro la scorsa estate, ora il messicano è vicino alla riconferma. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe comunicato a Raiola, agente di Lozano, la volontà di renderlo parte del progetto tecnico, salvo offerte davvero irrinunciabili. Il Napoli, probabilmente, ha già trovato il sostituto per il dopo Callejon: la bambola assassina.

