CASTEL DI SANGRO NAPOLI – Quattro giorni e si parte. La nuova stagione del Napoli inizia dall’Abruzzo, Castel Di Sangro. Un’ora e mezza d’auto per la nuova sede del pre-campionato azzurro. Due settimane da vivere nei pressi del fiume Sangro e allo stadio Teofilo Patini. Nel mezzo, tre tappe di amichevoli. Con un’ombra minacciosa che aleggia e che impone a tutti la massima prudenza, il massimo amor proprio e per gli altri: il Coronavirus. Non si può indietreggiare di un centimetro e lo sa bene il sindaco Angelo Caruso, intervenuto stamattina ai nostri microfoni:

RITIRO NAPOLI, NORME ANTI-COVID, MASCHERINA OBBLIGATORIA E PRENOTAZIONE PER GLI ALLENAMENTI

Come funzioneranno le norme anti-covid?

Abbiamo una serie di informazioni da dare a riguardo. La prima cosa riguarda i parcheggi che abbiamo già assoggettato ad un ticket perché si ha bisogno di una gestione ed è necessario un onere. Per quanto riguarda le norme anti-covid spiegheremo come si accede a determinati luoghi, che sono le 1000 persone allo stadio e le 200 persone con flusso continuo presso il Napoli Village, allestimento all’interno ed all’esterno del Palasport. Per l’allenamento sarà necessaria una prenotazione con le indicazioni di massima.

La prenotazione si farà su una piattaforma, si andrà ad indicare la propria richiesta e stampare l’accredito per l’accesso agli allenamenti. Lo stesso vale per la partita con l’acquisto dei biglietti. L’obbligo della mascherina vale per ogni ambito del ritiro, specialmente in alcuni momenti, ed in alcuni luoghi. Quando si accede allo stadio, mentre ci si va a posizionare è chiaro che bisogna indossare la mascherina, mentre si vede la partita, se il distanziamento lo consente la si può anche abbassare.

RITIRO CASTEL DI SANGRO, COS’È IL NAPOLI VILLAGE E COME FUNZIONA

Curiosità per l’allestimento che la Regione ha messo a disposizione dei tifosi, il Napoli Village. Com’è strutturato?

Avrà degli allestimenti esterni che vanno dal merchandising all’ambito alimentare, uno schermo gigante sul quale verranno proiettate la storia della squadra, i momenti salienti del campionato, promozione del territorio dell’Abruzzo e le pubblicità. Questo allestimento esorbita quelle che sono le facoltà del momento, ne è valsa la pena perché consentiamo a chiunque di accedere, sostare 15-30 minuti e defluire, consentendo a tanti di poter godere di questa situazione. Ciò ci consente anche di verificare il modello che potremmo praticare il prossimo anno e mettere questo regime a capienza piena.

Castel Di Sangro Napoli, il Sindaco Angelo Caruso

Oltre – aggiungiamo noi – all’esposizione della Coppa Italia vinta il 17 giugno. E c’è curiosità, anche, per Castel Di Sangro. Dimaro era ormai casa, questa cittadina abruzzese tutta da scoprire. Vallate, montagne, il fiume e una storia medievale di tutto rispetto. Oltre, ovviamente, agli allestimenti appositi per i tifosi:

Cosa può offrire Castel di Sangro?

Noi abbiamo messo su una serie di intrattenimenti, che vanno da impianti urbani allestiti ex novo, ci sarà una zona destinata al parco avventura, una zona per famiglie molto capiente che consentirà l’afflusso di tante persone. Tutte queste aree consentiranno alla gente di non concentrarsi solo in dei punti particolari.

Brutte notizie, invece, per quanto riguarda sessioni di autografi ed eventi in piazza con la squadra. Le norme anti-Covid non consentiranno ai calciatori di esporsi troppo al pubblico.

RITIRO NAPOLI, NO AD AUTOGRAFI E PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA

Da dimenticare, dunque, presentazioni di squadra e divise e sessioni di autografi:

Per le sessioni di autografi ed eventi di presentazioni della squadra e delle maglie, sarà tutto a porte chiuse. Io credo che i giocatori e la società abbiano l’esigenza di “blindarsi” da un punto di vista sanitario, non mi sembra il caso, in vista dell’apertura del campionato esporsi a rischi”.

A cura di Vittorio Perrone

