Castel Di Sangro, accesso per i tifosi e autografi: come funziona con le nuove norme

La stagione è terminata e per ora, per i calciatori del Napoli, è tempo di vacanze. In società ci si affanna a costruire la squadra del domani, un gruppo che dovrà necessariamente andare molto oltre il settimo posto di questa stagione. Il 23 l’appuntamento con il ritiro di Castel Di Sangro, dove il Napoli alloggerà per almeno due settimane.

La domanda che tutti i tifosi si pongono è: si potrà accedere al ritiro, allo stadio per amichevoli e allenamenti, e alle sessioni di autografi? La risposta ci arriva da Vincenzo Uzzeo, assessore del comune di Castel Di Sangro.

“La presenza dei tifosi? – dice ai microfoni di SpazioNapoli – Domanda da un milione di dollari. Stiamo lavorando per permettere a tutti di assistere agli allenamenti, ma su questo non posso essere preciso. Bisogna attendere le decisioni del Governo, si sta lavorando in questo senso e faremo di tutto per accontentare i supporters del Napoli“

E sugli autografi? “Ci stiamo lavorando. Potrebbero essere svolti mantenendo una fila ordinata, ma purtroppo non posso escludere che venga chiesto di evitare e cancellare questo aspetto del ritiro, al fine di evitare assembramenti. Ad oggi non possiamo essere precisi su questo aspetto“.