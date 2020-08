SKY – Boga vuole il Napoli, ma il Sassuolo è irremovibile: 40 milioni o non si fa nulla

Il noto esperto di mercato di Sky Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Boga al Napoli è una possibilità molto concreta, lo raccontiamo da mesi. La trattativa non è semplice, perchè il Sassuolo chiede 40 milioni nonostante ci sia l’intesa tra club e giocatore. Boga ha chiesto al Sassuolo di andare via per fare il grande salto, ma gli emiliani non si muovono dalla loro richiesta. C’è anche il nome di Under, che potrebbe incastrarsi nella cessione di Milik alla Roma. Il Napoli lavora in ogni caso su tanti fronti, anche Brekalo e Bernardeschi”.

“In difesa invece l’obiettivo numero uno è Gabriel Magalhaes del Lille. Il Napoli ha in pugno il sì del giocatore da tempo, ma non ha chiuso perchè attende la cessione di Koulibaly. Sul calciatore del Lille si è inserito l’Arsenal che vuole chiudere in fretta. Le prossime 48 ore saranno fondamentali”.

