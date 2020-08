Alvino: “Petagna non sarà in ritiro a Castel di Sangro. Non mi va giù che Milik si alleni con gli altri”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista si è soffermato in particolare sul caso di Andrea Petagna, risultato positivo al Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La notizia della positività di Petagna è un bel problema: il calciatore non sarà in ritiro con la squadra a Castel di Sangro e dovrà svolgerlo da solo a Castel Volturno. La sua quarantena finirà proprio a ridosso dell’inizio del campionato. Il ritiro a Castel di Sangro sarà molto importante, quanto di buono sarà fatto in ritiro, il Napoli lo ritroverà nel corso di tutto il campionato. La prospettiva di vedere Milik allenarsi a Castel di Sangro con gli altri è una cosa che proprio non mi va giù. Mi piacerebbe che la sua cessione venisse definita prima del ritiro, cosa quasi impossibile. Meglio chiudere in ogni cosa l’operazione il prima possibile. È anomalo andare in ritiro con calciatori che non faranno più parte della rosa”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: