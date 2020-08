Torino, Cairo: “Sto leggendo di Sirigu, ma lo teniamo stretto nella nostra squadra!”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo. L’ANSA ha riportato le seguenti parole:

“Non è vero che dobbiamo prendere 6 giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto. In attacco ci sono Belotti, Zaza e Iago, un altro attaccante non ci serve.

In difesa? Abbiamo già i centrali. E poi abbiamo rinnovato Ansaldi, preso Rodriguez, c’è Singo che ha grandi prospettive, c’è Aina che per Giampaolo ha grandissime qualità. Ci servono un play, una mezzala e magari un esterno destro, ci manca il 15 per cento della rosa”.

