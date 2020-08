TS – Maksimovic è sul mercato, ecco i motivi

L’edizione odierna di Tuttosport spiega i motivi per i quali il Napoli ha deciso di mettere sul mercato Nikola Maksimovic. Nonostante una seconda parte di stagione più che buona, esaltato dall’attenzione difensiva di Gattuso, gli azzurri potrebbero privarsi di lui. Primo perché i tanti infortuni lo hanno costretto a saltare troppe partite, e c’è il rischio che questa cosa possa capitare ancora, secondo perché la richiesta del giocatore sarebbe di quasi 3 milioni di euro all’anno per prolungare. Il suo agente Ramadani valuta per un futuro in Premier League.

