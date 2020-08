CdS – Koulibaly-City, settimana decisiva ma ADL gioca al rialzo

La trattativa tra Manchester City e Napoli per Koulibaly è sempre più calda. Come riporta il Corriere dello Sport, gli inglesi avrebbero offerto 70 milioni con bonus compresi per il difensore, ma De Laurentiis vuole di più. Il presidente del Napoli vuole alzare la richiesta, soprattutto per non allontanarsi dalla iniziale richiesta di 90 milioni. Il City vuole comprarlo e questa potrebbe essere la settimana decisiva, col Napoli che parte lunedì per il ritiro, e con Koulibaly che potrebbe aver già fatto le valige.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: