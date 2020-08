TS – Il Genoa sogna Lozano in prestito ma il problema è l’ingaggio

Hirving Lozano non ha atteso le aspettative questa stagione, e in Serie A c’è chi lo sogna, a contrario del Napoli. Secondo Tuttosport infatti, El Chucky sarebbe bramato dal Genoa, in cerca di un esterno. La volontà del messicano è quella di giocare con continuità, e i rossoblù vogliono spingere su questo per convincerlo. Il problema però, rimane l’ingaggio. I liguri infatti non sarebbero disposti a pagare l’intero stipendio e dovrebbero trovare un accordo con il Napoli per ammorbidire la spesa.

