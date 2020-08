Il portiere Salvatore Sirigu sembra essere sempre più lontano dal Torino, ma anche dall’idea di poter vestire la maglia del Napoli. A riportare la notizia è Il Messaggero.

Sirigu chiede la cessione al Toro ma preferisce la Roma come destinazione al Napoli: viene meno l’idea di uno scambio con Meret. Solo il club giallorosso è in corsa per il cartellino del portiere che costa 8 milioni.

