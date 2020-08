Allan è in uscita da Napoli, e oltre al forte interessamento dell’Everton di Ancelotti, ci sono altre squadre in fila. Come riporta Repubblica, c’è una nuova ipotesi di mercato. Uno scambio a pari valore tra il brasiliano del Napoli ed Hector Herrera, mezz’ala messicana che in passato piaceva agli azzurri. Il giocatore troverebbe Hirving Lozano, suo compagno in nazionale.

