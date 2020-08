Rai – Napoli, contatti avviati con gli agenti di Hateboer: azzurri pronti a raddoppiare l’ingaggio

Il giornalista Rai, esperto di calciomercato, Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli durante la diretta radiofonica ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

HATEBOER-NAPOLI

“Il Napoli ha avuto un contatto con gli agenti di Hateboer, non ancora con l’Atalanta. Il giocatore ieri ha manifestato il suo mal di pancia ad un’emittente olandese, ritiene chiusa l’esperienza orobica. Dopo le 18 il suo procuratore, secondo i dirigenti dell’Atalanta, ha chiamato il club per smentire le frasi del suo assistito, smentendo le dichiarazioni a questa emittente olandese. Il Napoli è pronto ad offrire il doppio dello stipendio che percepisce, pur sapendo che si parte da una cifra di 15 milioni. Piace perchè è visto come un elemento duttile a destra”.