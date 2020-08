Matuidi: “Durante il lockdown ho scoperto che uomo è Sarri”

L’ex Juventus Blaise Matuidi, da pochi giorni accasatosi all’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano francese L’Equipe. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ho mai avuto problemi con lui personalmente. È una persona molto timida, non riesce ad aprirsi con gli altri con naturalezza. Il mestiere dell’allenatore a quel livello non è semplice. Durante il lockdown ho scoperto l’uomo Sarri, oltre l’allenatore. Nel corso del lockdown ero in difficoltà e mi ha sorpreso molto, perchè mi ha chiamato tutti i giorni per avere mie notizie.”