Juventus, non solo Milik dal Napoli: interesse anche per Hysaj

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, la Juventus sta lavorando per allestire la squadra assecondando le richieste del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È iniziato il casting per l’attaccante in casa Juventus, per un Higuain che va verso l’uscita, c’è Milik che potrebbe invece entrare. Non è l’unico nome che la Juventus osserva in casa Napoli. Per la fascia destra di difesa infatti i bianconeri stanno monitorando Elseid Hysaj. Il terzino albanese è in scadenza di contratto ed è in uscita dal Napoli”.