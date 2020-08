Il Mattino – Meret può partire in prestito, non mancano le richieste

Questa settimana è previsto l’incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e Federico Pastorello, per discutere dell’argomento Meret. Come riporta Il Mattino, il portierino classe 1997 ha il futuro in bilico e la sua volontà sarebbe di trovare una squadra in grado di garantirgli la titolarità. La possibilità più concreta è una cessione in prestito secco, magari in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Le richieste non mancherebbero, sia dall’Italia che dall’estero. Meret non si accontenta e presto si conoscerà il suo futuro.

