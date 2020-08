Il Mattino – Luperto partirà ma solo se a titolo definitivo

Ancora da piazzare alcune cessioni per il Napoli, e l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione su Luperto. Il centrale difensivo non ha avuto molte possibilità nel finale di campionato e sembra quasi certamente destinato a lasciare Napoli. Già questa settimana alcuni club di Serie A sarebbero pronti ad affondare il colpo per acquistarlo a titolo definitivo. La formula è il nodo principale della cessione, visto che il giocatore non gradirebbe il prestito.

