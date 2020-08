GdS – Nessuno sconto per Boga: il Sassuolo vuole 40 milioni

Al Napoli piace molto, moltissimo. E il Sassuolo lo ha capito, e proprio non vuole abbassare le pretese per il suo gioiello Jeremie Boga. La Gazzetta dello Sport spiega come i neroverdi non vogliano proprio scendere dal prezzo di 40 milioni cash. Per gli azzurri, la richiesta sembra eccessiva, nonostante l’ivoriano sia ambitissimo e con i partenopei che si possono anche permettere di inserire contropartite di livello come Ounas e Younes.

