GdS – Casting sulle fasce: Brekalo opzione concreta, Maksimovic può sbloccare Under

Il Napoli continua a cercare con insistenza un giocatore che non faccia sentire la mancanza di Callejon, anche se realisticamente sarà molto complicato. Le selezioni sulla fascia hanno ristretto la lista dei nomi e i più caldi sembrano essere Brekalo del Wolfsburg e Under della Roma. Quest’ultimo, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe il preferito di Gattuso, ma il problema è la sua valutazione. La Roma per il turco vuole 30 milioni, cifra troppo alta per i partenopei che possono arrivare massimo a 25.

La soluzione per arrivare a Cengiz Under sarebbe l’inserimento di Maksimovic nella trattativa, che si potrebbe chiudere col suo cartellino più 10 milioni per la Roma. Inoltre, c’è Josip Brekalo, esterno 22enne croato che si è messo in luce con il Wolfsburg questa stagione. Per lui bastano 15 milioni, soluzione low cost dall’immenso potenziale, il Napoli ci pensa seriamente.