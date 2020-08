Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin. Il presidente azzurro ha salutato il neo patron giallorosso, soffermandosi anche sul calcio italiano. Di seguito i tweet evidenziati dalla nostra redazione:

Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 17, 2020

Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 17, 2020