Ceccarini: “Scambio tra Maksimovic e Milenkovic? È arrivata la risposta della Fiorentina”

Il noto giornalista esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune notizie sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli sta pensando ad uno scambio tra Maksimovic e Milenkovic della Fiorentina. Non credo sia fattibile però perchè la Fiorentina accetterebbe solo un’offerta cash. Reguilon? Il Napoli vuole fare il salto di qualità sulla corsia mancina, ma la formula del prestito non è quella giusta. Gli azzurri non vogliono una formula che però possa togliergli il calciatore dopo averlo valorizzato. La Roma vuole Milik, ma il calciatore preferisce la Juventus”.