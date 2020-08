Alvino: “Meret ha un mercato importante, bisogna chiarire l’equivoco. Il Napoli non pensa a cederlo!”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

IL FUTURO DI MERET AL NAPOLI

“Quando De Laurentiis sente parlare di Meret vuole sentire solo buone parole su di lui. Anche lui ha un mercato importante, bisogna fare valutazioni con Gattuso, capire l’anno prossimo quale sarà il portiere titolare. Il ragazzo chiaramente vuole giocare, c’è l’Europeo come obiettivo dichiarato di Meret, il Napoli deve uscire fuori dall’equivoco. Sicuramente potrebbe andare via in prestito ma non in cessione definitiva, il Napoli non ci pensa proprio a dare via un futuro campione come Meret”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: