Addio Milik, Bernardeschi blocca la Juve: la Roma propone uno scambio!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Arek Milik saluterà Napoli. Un suo approdo alla Juventus però si complica sempre di più, perchè i bianconeri non vogliono spendere 40 milioni di euro cash. L’unica contropartita che interessa al Napoli è Bernardeschi, ma il giocatore non gradisce la destinazione. Per questo motivo sta provando ad approfittarne la Roma.

I giallorossi hanno in mente uno scambio per arrivare al polacco: Veretout a Napoli e Milik a Roma. Il centrocampista francese piace agli azzurri già da tempo e sarebbe pedina di scambio gradita. Un’altra possibilità è lo scambio con Cengiz Under, anche lui giocatore gradito al Napoli. Si lavora senza sosta per trovare un’intesa.