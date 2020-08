TS – C’è l’accordo per Boga! Ora il Napoli deve convincere il Sassuolo

Non solo Osimhen per l’attacco del Napoli, gli azzurri sembrano essere scatenati sul mercato, e ora la ricerca del dopo Callejon sembra quasi finita. Come scrive Tuttosport oggi, il Napoli avrebbe l’accordo per Jeremie Boga, esterno ivoriano del Sassuolo. Con Boga c’è da tempo un’intesa con il fratello-manager, e le due squadre ora sembrano più vicine all’accordo.

L’accordo tra il d.s. Giuntoli e l’entourage di Boga sarebbe di 2,3 milioni a stagione per 5 anni, mentre il Sassuolo ha tirato su il muro chiedendo 40 milioni di euro per il giocatore. Muro però, che il Napoli ora sta riuscendo ad abbassare, trovando una soluzione che accontenterebbe di più il Sassuolo, ovvero 25 milioni più Ounas come contropartita, che sarebbe perfetto come sostituto di Boga.